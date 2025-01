Mercato : Un joueur «spécial» va signer à l’OM ?

Pierrick Levallet

Dans l’optique de renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, l’OM aurait prévu quelques coups sur le mercato. Le club phocéen se tiendrait notamment à l’affût pour Danilo. En fin de contrat avec la Juventus à l’issue de la saison, le défenseur de 33 ans ne serait plus désiré à la Juventus. Pourtant, l’international brésilien jouit d’une belle réputation avec la Seleção.

L’été dernier, l’OM s’est montré très actif sur le mercato. Le club phocéen a bouclé de nombreux transferts afin de construire un effectif à l’image de Roberto De Zerbi. Pablo Longoria voudrait d’ailleurs poursuivre son travail et serait ainsi sur plusieurs dossiers sur le marché des transferts. Le président phocéen se tiendrait notamment à l’affût de la moindre bonne affaire.

L'OM se tient à l'affût pour Danilo...

Dans cette optique, l’OM surveillerait avec attention la situation de Danilo. Le défenseur de 33 ans n’est plus désiré à la Juventus. Thiago Motta ne compte plus sur lui et a donc ouvert la porte pour son départ. En fin de contrat en juin prochain, l’international brésilien pourrait donc débarquer sur la Canebière à l’issue de la saison.

... qui est très apprécié au Brésil !

D’ailleurs, Danilo jouirait d’une plutôt bonne réputation au Brésil. Comme le rapporte AS, le joueur de la Juventus serait considéré comme « spécial » au sein de la Seleção. À 33 ans, l’ancien du Real Madrid continue de briller par sa polyvalence. Son profil plairait donc à l’OM, qui pourrait le signer d’ici quelques mois. À suivre...