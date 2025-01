«Jeune joueur talentueux» : L'OM tente un énorme coup sur le mercato !

Alexis Brunet

Cet hiver, l’OM va chercher à se renforcer sur le mercato. Le club phocéen vise un renfort en défense, mais pas seulement. Les dirigeants marseillais prospectent du côté de l’Italie et ils sont intéressés par le profil de Nicola Zalewski. Ce dernier serait vu comme un jeune joueur très talentueux par Pablo Longoria et ses équipes.

L’été dernier, l’OM avait multiplié les recrutements afin d’offrir une équipe compétitive à Roberto De Zerbi. Cela a plutôt bien marché,car pour le moment, les Marseillais sont deuxièmes de Ligue 1, derrière le PSG. Toutefois, pour espérer faire encore mieux, des ajustements seront nécessaires cet hiver.

Déposition surprise à l'OM : un changement de poste pour Merlin, entre rivalité et opportunité ! 🔥

➡️ https://t.co/yDxOC2t4dm pic.twitter.com/Lkp0wX5Lc2 — le10sport (@le10sport) January 4, 2025

L’OM surveille Nicola Zalewski

Comme souvent avec Pablo Longoria et encore plus depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’OM regarde sur le marché italien. D’après les informations du compte X La Minute OM, le club phocéen serait d’ailleurs intéressé par Nicola Zalewski. Ce dernier, qui serait considéré comme un jeune joueur talentueux d’après les dirigeants marseillais, évolue actuellement du côté de l’AS Rome et il peut jouer comme ailier, piston gauche ou milieu offensif.

L’OM a trois pistes

Pour le moment, rien ne dit que l’OM va foncer sur la piste Nicola Zalewski. En effet, l’international polonais n’est pas le seul joueur pisté par les dirigeants marseillais, car deux autres éléments seraient également surveillés par le club phocéen. Leurs noms n’ont toutefois pas encore fuité.