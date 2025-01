Vinicius Jr : Un KO promis pour un combat de boxe historique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 9 janvier prochain, le Real Madrid affrontera Majorque en Supercoupe d'Espagne. Une opposition qui donnera l'occasion de voir le duel entre Vinicius Jr et Pablo Maffeo. Ça s'annonce tendu entre les deux hommes, entre qui il y a déjà eu des étincelles par le passé. Mais voilà qu'au-delà de s'affronter sur un terrain, Maffeo ne dirait pas non pour avoir le Brésilien face à lui sur un ring de boxe.

Face à Valence lors du dernier match du Real Madrid, Vinicius Jr a de nouveau pété les plombs. Le Brésilien a dérapé en frappant à la tête le gardien Stole Dimitrievski. Ce n'est pas la première fois que la star merengue se chauffe avec l'un de ses adversaires. Ça avait notamment été le cas entre Vinicius Jr et Pablo Maffeo, défenseur de Majorque.

Le Real Madrid prépare un coup de maître ! Saliba en route vers la Maison Blanche ? 👀

➡️ https://t.co/CBez8a3rWB pic.twitter.com/DY8Lw2EHZE — le10sport (@le10sport) January 2, 2025

« Je le mettrais KO en 10 secondes »

Vinicius Jr et Pablo Maffeo se sont donc chauffés sur le terrain. Et bientôt sur un ring de boxe ? Le joueur de Majorque se l'est imaginé. Rapporté par Real France, il a lâché : « Ce pourrait être le combat le plus regardé de l'histoire. Je n'ai aucun doute sur le fait que je gagnerais. Je le mettrais KO en 10 secondes ».

Rendez-vous le 9 janvier

Avant peut-être de se retrouver sur ring de boxe pour un combat qui serait historique, Vinicius Jr et Pablo Maffeo seront bientôt face à face sur un terrain. En effet, le 9 janvier prochain, en Supercoupe d'Espagne, le Real Madrid affronte Majorque. Nul doute que le dul entre le Brésilien et l'Espagnol sera scruté de près.