Real Madrid : Cauchemar terminé, Mbappé fait une grande annonce !

En grande difficulté lors de ses premiers mois au Real Madrid, Kylian Mbappé voit enfin le bout du tunnel. En effet, la star de 26 ans a réussi à enchainer les bonnes performances au mois de décembre. Ce qui lui a permis de remporter le titre de meilleur joueur du mois de décembre à la Maison-Blanche. Interrogé après avoir reçu son prix, Kylian Mbappé a fait passer un message très fort.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid l'été dernier. A la peine lors de ses premiers mois à la Maison-Blanche, le numéro 9 de Carlo Ancelotti a retrouvé de sa superbe au mois de décembre. A tel point qu'il a remporté le titre de meilleur joueur du mois du Real Madrid.

«Il faut tout gagner»

Elu par les supporters du Real Madrid, Kylian Mbappé a fait part de son immense fierté. Dans le même temps, l'international français a annoncé du lourd pour la suite de la saison de son équipe. « L’équipe et moi sommes dans un bon moment. Nous avons très bien commencé l'année, avec un match difficile que nous avons gagné à la fin, et maintenant nous nous lançons dans différentes compétitions. Nous espérons gagner et bien jouer. Il y a beaucoup de matchs, mais comme on dit ici, il faut tout gagner et nous allons nous battre », s'est enflammé l'attaquant de 26 ans, avant d'en rajouter une couche.

«Nous allons nous battre»

« Merci aux fans d’avoir voté pour moi, c’est important. Le mois de décembre a été excellent pour moi et pour l'équipe, car nous avons remporté un titre, beaucoup de matchs en Liga et un match important en Ligue des champions. Maintenant, nous devons remporter cette rencontre de Copa del Rey, puis la Supercoupe d’Espagne », a conclu Kylian Mbappé lors d'un entretien accordé à Real Madrid TV.