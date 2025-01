Mercato - OM : Rabiot prend position pour ce transfert !

Arnaud De Kanel

Loin de répondre aux attentes placées en lui depuis son arrivée à l'OM, Elye Wahi a perdu sa place de titulaire au profit de Neal Maupay. Certains observateurs conseillaient même aux dirigeants phocéens de s'en séparer le plus rapidement possible. Adrien Rabiot a pris position sur ce sujet sensible, estimant qu'il fallait absolument conserver Wahi au sein de l'effectif.

Arrivé avec la lourde responsabilité de succéder à Pierre-Emerick Aubameyang, Elye Wahi a très vite déchanté. L'ancien lensois a même connu les sifflets pour son premier match au Vélodrome face à Reims après avoir manqué trop d'occasions selon le public marseillais. Son manque d'efficacité pourrait-il pousser l'OM à s'en séparer ? Les rumeurs vont bon train à ce sujet. Très proche de l'attaquant marseillais, Adrien Rabiot est convaincu que le club doit le garder.

Rabiot veut que Wahi reste à l'OM

« Sur le but d'Elye Wahi, tu montres au supporter le dos, le nom de Wahi. C'est un joueur dont vous avez besoin. Neal Maupay fait vraiment le travail, mais il faut le garder, non ? Bien sûr, c'est un jeune joueur avec énormément de talent. On le voit à l'entraînement. Je sais que ça peut être compliqué quand on est jeune, qu'on est attaquant, et qu'on ne marque pas forcément de buts. C'est là où on l'attend, mais on connaît tous son potentiel. C'est un super garçon », a déclaré Adrien Rabiot en zone mixte.

«Un Elye Wahi en forme, on ne peut pas s'en passer»

« J'aimerais bien que ça se passe bien pour tout le monde, que tout le monde puisse jouer et s'épanouir. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas : il y a 11 joueurs qui débutent et tout le monde ne peut pas jouer. Mais quand Elye rentre et marque un but comme ça, ça lui redonne du peps, de l'envie, de l'enthousiasme. C'est bon pour lui, mais aussi pour le groupe, parce qu'on aura besoin de tout le monde. Il y aura des moments où il devra jouer, et un Elye Wahi en forme, on ne peut pas s'en passer », a ajouté le milieu de terrain de l'OM. Le message est passé.