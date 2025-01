OM : Il balance le gros problème de Wahi en direct !

Arnaud De Kanel

Elye Wahi est l'une des recrues phares de l'OM et pourtant, il affiche un rendement bien trop faible pour un attaquant de pointe. Désormais, Roberto De Zerbi lui préfère Neal Maupay, légèrement plus efficace mais surtout plus impactant dans le jeu. L'invisibilité de Wahi lorsqu'il ne marque pas est le problème pointé du doigt par Steve Savidan.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Elye Wahi qui n'a plus été titularisé depuis le match face au PSG. L'attaquant marseillais paye son manque d'efficacité qui met en valeur son absence dans le jeu lorsqu'il ne marque pas. A l'inverse, Neal Maupay est beaucoup plus utile à Roberto De Zerbi, même lorsqu'il ne trouve pas le chemin des filets. C'est selon Steve Savidan, le gros problème d'Elye Wahi.

«Après on ne l’a plus vu»

« Un duel Maupay-Wahi ? Ce n'est pas tellement un duel. Ils ont deux forces totalement différentes. Il y en a un qui est meilleur au dos au jeu, l’autre est meilleur en profondeur. Wahi, il a fait quelques débuts de bons matchs, il n’a pas fait un bon début de saison. Ça a été en août et début septembre et puis après on ne l’a plus vu. C’est un peu comme à Lens. Il n’avait pas été plus convaincant que ça. Le problème quand tu arrives et que tu es attaquant, tu passes derrière des grandes légendes et tu passes des buteurs comme Papin, Drogba et j'en passe et des meilleurs », a tout d'abord déclaré l'ancien attaquant en direct dans l'émission Rothen S'Enflamme.

«Quand il ne marque pas, on ne sait pas qu’il est là»

« Tu arrives à ce poste là, tu dois être armé mentalement pour que, même si tu ne marques pas, qu’on se rappelle que tu as été là. Le problème que Wahi a, c'est que quand il ne marque pas, on ne sait pas qu’il est là. Je crois que De Zerbi veut conserver parce qu'il attend ce déclic. Même si Maupay a pris le lead aujourd’hui, ce sont quand même deux joueurs qui ont une grosse valeur marchande. Tu n’es pas à l’abri d'avoir une petite pépite de 18 ans qui arrive derrière et puis que tu commences à intégrer tranquillement. Il ne faut pas oublier que c'est quand même des masses salariale et des gros transferts », a ajouté Steve Savidan. Elye Wahi devra travailler sur cet aspect s'il veut retrouver sa place de titulaire.