Transferts : L’OM veut gâcher le mercato du PSG !

Alexis Brunet

Cet hiver, le PSG pourrait dépenser son argent dans le recrutement d’un défenseur central droitier. C’est une priorité pour le club de la capitale, surtout en cas de départ de Milan Skriniar. Luis Campos prospecterait du côté de la Ligue 1, puisqu’Abdukodir Khusanov, le joueur du RC Lens, serait sur les tablettes parisiennes, mais également sur celles de l’OM.

Le mercato hivernal vient d’ouvrir ses portes et il pourrait y avoir des mouvements dans les deux sens au PSG. Les dirigeants parisiens seraient à la recherche de deux profils bien définis : un central droitier et un ailier. Dans le sens inverse, c’est Milan Skriniar et Randal Kolo Muani qui sont sur le départ.

Le PSG pense à Khusanov du RC Lens

Au poste d’ailier, c’est le nom de Marcus Rashford qui revient avec insistance. Pour ce qui est du défenseur droitier, la piste menant à Abdukodir Khusanov serait pour le moment privilégiée. Le joueur du RC Lens s’est imposé comme la révélation en Ligue 1 depuis le début de la saison et Paris n’est pas seul sur le dossier.

L’OM piste aussi Khusanov

Le PSG aurait de la concurrence en Ligue 1 pour Abdukodir Khusanov. D’après les informations de Caught Offside, l’OM aurait également coché le nom du défenseur lensois pour cet hiver. Les dirigeants marseillais cherchent un renfort dans ce secteur et une belle bataille semble donc s’annoncer avec le grand rival parisien.