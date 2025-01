L'OM a signé son Messie, il annonce du lourd !

Arnaud De Kanel

L'OM a frappé un grand coup cet été en recrutant Roberto De Zerbi. L'entraineur italien possédait l'une des plus belles cotes du marché et son choix s'est orienté vers le club phocéen. La machine semble enfin lancée puisque l'équipe répond aux consignes de celui qui Steve Savidan nomme « le Messie marseillais ».

Au sortir d'une saison chaotique qui a vu trois entraineurs passer sur le banc, l'OM ne devait pas se rater pour trouver un nouveau coach. Les dirigeants ont mis les petits plats dans les grands en enrôlant Roberto De Zerbi, un temps annoncé à Manchester United, au FC Barcelone ou encore au Bayern Munich. A Marseille, De Zerbi était attendu comme le Messie selon Steve Savidan.

«Tout le monde l'attendait comme ‘le Messie marseillais’»

« L'OM est sur un projet à long terme. Cette année, ils n'ont que le championnat à jouer et la coupe. C'est maintenant qu'il faut construire un effectif pour être opérationnel dès la saison prochaine. Cette année, l’objectif c'est de faire un très bon classement avec une qualification en Champions League, pourquoi pas aller le plus loin possible en coupe. Mais surtout, c'est de construire un effectif. Parce qu’on l'a vu, De Zerbi n’a pas eu des débuts si prometteur que ça. Tout le monde l'attendait comme ‘le Messie marseillais’ mais ça a été compliqué », a lâché l'ancien international tricolore au sujet du coach de l'OM dans l'émission Rothen S'Enflamme, avant de poursuivre.

«Il faut assurer cette 2e place»

« Sur Novembre-Décembre, ça a commencé à prendre. Donc là, maintenant, la deuxième phase du projet, il y a eu de la communication, il y a eu l'arrivée de certains joueurs, maintenant il faut faire un petit peu de nettoyage dans l'effectif pour avoir des joueurs compétitifs et avoir une longueur de banc. Je crois qu'ils vont être à l'affût de beaucoup d'opportunités. Ils nous l'ont montré quand ils ont recruté Rabiot. C'est un coup extraordinaire pour l'OM. Ils ne vont peut-être pas aller à la chasse au PSG parce qu’ils sont un peu loin. Mais en tout cas, il faut assurer cette 2e place », a ajouté Steve Savidan. Roberto De Zerbi est donc en train de le convaincre.