Fausse joie pour le PSG, un coup de tonnerre se prépare ?

L’été dernier, un gros coup dur a frappé le PSG. Après sept saisons à Paris, le club de la capitale a perdu Kylian Mbappé, qui s’est engagé avec le Real Madrid. Si un tel départ n’était déjà pas assez difficile à encaisser, Nasser Al-Khelaïfi a, qui plus est, perdu le champion du monde gratuitement. En effet, le joueur formé à l’AS Monaco avait décidé de ne pas prolonger son contrat avec le PSG et les dirigeants madrilènes n’ont donc pas eu à débourser le moindre centime.

Le PSG pourrait obtenir Salah gratuitement

Mais après avoir beaucoup souffert du départ libre de Kylian Mbappé, le PSG pourrait boucler un coup de la sorte. En effet, le club de la capitale est intéressé par Mohamed Salah pour l’été prochain, qui a annoncé lors d’une interview à Sky Sports qu’il allait quitter Liverpool à l’issue de la saison, libre de tout contrat. « Je veux gagner la Premier League. C'est probablement parce que nous n'avons pas célébré notre victoire comme nous le souhaitions en 2020 (en raison du Covid) et aussi parce que c'est ma dernière année au club, donc on veut faire quelque chose de spécial pour la ville. J'espère que nous pourrons la gagner deux fois, ce serait formidable. »

Un retournement de situation est encore possible pour l’avenir de Salah

Toutefois, le PSG ne devrait pas crier victoire si tôt dans le dossier Salah. En effet, lors de cette interview, le journaliste avait relancé l’Égyptien pour savoir si c’était bien sa dernière saison à Liverpool, ce à quoi l'intéressé avait répondu : « Jusqu'à présent, oui. Ce sont mes six derniers mois. Il n'y a eu aucun progrès. » D’après L’Équipe, ce « jusqu’à présent » laisse penser qu’il pourrait y avoir un retournement de situation dans ce dossier. D’ailleurs, les différentes parties seraient encore en négociations actuellement pour tenter de trouver un accord pour une prolongation de contrat.