«Complètement fou», Riolo balance sur le RC Lens !

Présent dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir, Daniel Riolo a laissé clairement entendre qu'il allait lâcher une bombe sur le mercato du RC Lens d'ici peu. En attendant, le journaliste français a affirmé que des anciens dirigeants des Sang-et-Or essayaient d'arracher des joueurs de Will Still.

Ce dimanche, Daniel Riolo s'est lâché sur le mercato du RC Lens. En effet, le journaliste de RMC Sport a fait clairement savoir que les Sang-et-Or étaient en guerre avec certains de leurs anciens dirigeants. Ces derniers voulant chiper des joueurs au RC Lens.

Les anciens dirigeants veulent recruter des joueurs du RC Lens

« Demain (lundi) ou après-demain (mardi), je donne rendez-vous pour des informations sur Lens. Je vais me pencher sur le dossier. J’ai deux ou trois rendez-vous, mais effectivement la situation me semble on ne peut plus flou. Ce qui s’est passé pendant les fêtes est complètement fou, notamment si on fait le lien avec les anciens dirigeants lensois, qui sont dans un autre club maintenant, et qui veulent être rejoints par des joueurs qui étaient à Lens », a révélé Daniel Riolo dans l'émission l'After Foot.

«Il y a un peu de règlement de compte»

Dans la foulée, Daniel Riolo en a rajouté une couche. « J’ai l’impression, ça c’est moi qui le sous-entend, qu’il y a un peu de règlement de compte, car Pouille s’est fait virer de Lens pour avoir mal gérer le club et fait exploser la masse salariale », a avoué le journaliste français ce dimanche soir.