Transferts : Annonce imminente à Marseille, coup dur pour De Zerbi !

Thomas Bourseau

Ces dernières heures, le dossier Luiz Felipe est passé de simple opportunité à éventuelle première recrue hivernale de l'OM. Le défenseur italien de 27 ans a dernièrement été contractuellement libéré par Al-Ittihad. Une bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille économiquement parlant, mais pas sportivement, du moins de manière temporaire.

Luiz Felipe (27 ans), sauf coup de théâtre insoupçonné, sera la première recrue hivernale de l'OM. Depuis quelque temps, La Provence et d'autres médias de l'hexagone déclarent que la priorité du comité directeur de l'Olympique de Marseille cet hiver est de renforcer le secteur défensif de l'équipe entraînée par Roberto De Zerbi. Luiz Felipe, polyvalent défenseur à la riche expérience à la Lazio et au Betis Séville devrait être un véritable plus pour De Zerbi.

C'est bientôt bouclé pour Luiz Felipe !

D'après L'Equipe, ce ne serait plus qu'une question d'heures avant que Luiz Felipe devienne un joueur de l'Olympique de Marseille. Lundi, l'international italien devrait investir la cité phocéenne dans l'optique de boucler son arrivée libre de tout contrat après la rupture de ce dernier à Al-Ittihad et ce, pour les 18 prochains mois. Cependant, en raison de sa situation sportive délicate en Arabie saoudite, Roberto De Zerbi ne pourrait pas immédiatement s'appuyer sur Luiz Felipe.

Luiz Felipe indisponible pour l'OM d'ici la fin du mercato ?

En effet, en raison d'une blessure à la cuisse et d'une réorganisation tactique, Luiz Felipe n'a plus foulé une pelouse de Saudi Pro League avec Al-Ittihad depuis le 24 août dernier. C'est pourquoi L'Equipe affirme ce dimanche que l'OM ne s'attendrait pas à pouvoir compter sur lui avant la fin du mois de janvier. Un laps de temps suffisant afin de se remettre physiquement d'aplomb aux yeux des décideurs de l'Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi va donc devoir prendre son mal en patience encore quelques semaines.