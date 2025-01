Mercato - OM : La recrue idéale pour De Zerbi, c'est lui !

Thomas Bourseau

Cinq jours pourraient avoir suffi à l'OM pour trouver le complément défensif qui faisait tant défaut à Roberto De Zerbi en ce début de saison. Libre de tout contrat, Luiz Felipe (27 ans) devrait déposer ses valises à l'Olympique de Marseille la semaine prochaine. De quoi remplir de joie De Zerbi de par la polyvalence de Felipe. Explications.

Pendant le dernier mercato estival, l'OM n'a pas lésiné sur les moyens et a multiplié les recrues afin d'offrir à Roberto De Zerbi l'effectif le plus complet possible. Douze joueurs ont débarqué au centre Robert Louis-Dreyfus, mais aucun élément à vocation défensive capable d'évoluer dans le couloir droit et de concurrencer Amir Murillo.

Danilo prêt à changer de cap ? L’OM s’active sur le marché, un recrutement stratégique se prépare ! ⚽️

➡️ https://t.co/HymjQIPfaU pic.twitter.com/C4Bv9n8SAe — le10sport (@le10sport) January 5, 2025

L'OM a trouvé le joueur capable de régaler De Zerbi !

En ce début de marché hivernal des transferts, il semblerait que Pablo Longoria et Medhi Benatia aient tous deux rectifiés cette situation grâce au dossier Luiz Felipe sur le point d'être conclu. L'international italien de 27 ans, droitier, devrait signer son contrat de 18 mois en début de semaine prochaine à l'OM et plus précisément lundi. L'Equipe explique de Felipe pourrait occuper les trois positions du 3-4-3 prôné par De Zerbi ces derniers temps.

Luiz Felipe, le facteur X de Roberto De Zerbi pour Murillo et Balerdi ?

D'ailleurs, sa mission principale serait d'à la fois apporter une concurrence à Leonardo Balerdi dans l'axe et à Amir Murillo à en croire L'Equipe. En ce sens, la présence de Luiz Felipe serait même susceptible d'offrir à Roberto De Zerbi d'aligner Murillo un peu plus haut sur le terrain, en doublure de Luis Henrique par exemple. Une recrue donc idéale pour l'entraîneur de l'OM.