OM : Une légende est arrivée, Longoria les fait «rêver» !

Thomas Bourseau

Fabrizio Ravanelli est un attaquant iconique de l'OM. En l'espace de ses trois saisons disputées à l'OM, l'Italien a porté la tunique phocéenne à plus de 80 reprises. L'occasion pour lui de tisser des liens très étroits avec le peuple marseillais qu'il aime à la folie et qu'il peut à nouveau côtoyer grâce à Pablo Longoria, le président actuel de l'Olympique de Marseille.

Fabrizio Ravanelli a effectué son grand retour à l'OM cet été, soit 24 ans après son départ. Pour rappel, l'actuel conseiller institutionnel et sportif de l'Olympique de Marseille a disposé de ce poste grâce à Pablo Longoria. Le président du club phocéen lui a fait un cadeau rêvé si l'on se fie aux propos tenus par Ravanelli ces dernières heures.

«Je veux dire merci à Pablo Longoria parce que c'est lui qui m'a donné la possibilité de revenir»

Ex-buteur de l'OM entre 1997 et 2000, Fabrizio Ravanelli dispose d'un lien puissant avec l'Olympique de Marseille qui l'a même ému aux larmes en pleine interview pour Free Foot.

« Je suis vraiment honoré d'être ici à Marseille. J'ai passé des moments magnifiques quand je suis arrivé en tant que joueur. Je suis revenu après 25 ans et je suis supporter de l'OM. Je n'ai jamais oublié l'OM, même si j'étais ailleurs, parce que c'est ici qu'est né mon fils. J'y ai toujours gardé de super souvenirs. En tant que dirigeant, je suis vraiment fier de travailler avec toutes les personnes ici qui m'ont accueilli avec un grand cœur. Et je ne peux pas oublier les personnes qui travaillent tous les jours à côté de moi parce qu'elles sont exceptionnelles. Je veux dire merci à Pablo Longoria, le président, parce que c'est lui qui m'a donné la possibilité de revenir ».

«C'est un boulot important pour moi qui me fait rêver»

Pour conclure, du haut de ses 56 ans, Fabrizio Ravanelli est extrêmement reconnaissant envers le président Pablo Longoria et l'équipe de dirigeants qui l'entoure. Ce qui lui permis d'exercer des fonctions de rêve et de rester au plus près des terrains avec le groupe de Roberto De Zerbi. « Je garderai toujours ça dans mon cœur. C'est un boulot important pour moi qui me fait rêver, ça me fait rester en contact tous les jours avec le coach et l'équipe, avec des personnes extraordinaires qui travaillent pour l'OM et qui ont envie que l'OM progresse ».