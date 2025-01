Après avoir snobé l’OM, il relance le mercato du PSG !

Axel Cornic

Poussé vers la sortie, Randal Kolo Muani a des grandes chances de quitter le Paris Saint-Germain au cours de ce mercato hivernal. Selon nos informations une piste pourrait le mener vers la Premier League et Manchester United, mais à l’étranger on parle également de l’international français en Serie A, avec Sergio Conceição qui pourrait l’accueillir à l’AC Milan.

Un an après son transfert à 95M€, Randal Kolo Muani se dirige tout droit vers un départ du PSG. Il n’est clairement plus dans les plans de Luis Enrique, qui aurait d’ailleurs réclamé à ses dirigeants des nouveaux renforts cet hiver pour son attaque. Et à l’étranger on semble beaucoup apprécier son profil...

Kolo Muani vers Manchester United ?

Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que Manchester United a approché le PSG, afin de se renseigner au sujet de Kolo Muani. Le club anglais n’a toutefois pas les fonds pour boucler un transfert et penche donc pour un prêt, ce qui n’est pas une formule très appréciée à Paris pour le moment.

Conceição le veut à Milan !

En Italie, on a plutôt parlé d’un intérêt prononcé de l’AC Milan, qui a récemment changé d’entraineur en accueillant Sergio Conceição à la place de Paulo Fonseca. Et Il Corriere dello Sport nous apprend que le nouvel entraineur milanais, qui avait éconduit les avances de l’OM il y a seulement quelques mois, voudrait miser sur Kolo Muani. Son souhait serait en effet d’installer un dispositif à deux attaquants de pointe.