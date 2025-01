Mercato : Une ancienne idole de QSI prévient le PSG !

Axel Cornic

Très peu utilisé lors de la première partie de saison, Randal Kolo Muani est annoncé sur le départ au Paris Saint-Germain et selon nos informations il pourrait rebondir en prêt à Manchester United. Mais d’autres pistes sont évoquées à l’étranger et notamment en Italie, avec la Juventus de Thiago Motta.

C’est clairement ce qu’on appelle un flop. Recruté à prix d’or il y a un an et demi, Randal Kolo Muani est persona non grata au PSG, où Luis Enrique ne compte plus sur lui. Nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’un club s’est renseigné récemment avec Manchester United, où Ruben Amorim semble être fan de son profil.

« Je veux améliorer l'équipe que j'ai aujourd'hui et m'améliorer aussi »

Ce n’est pas tout, puisque la presse italienne a également parlé d’un intérêt de l’AC Milan ou encore de la Juventus, où l’on chercherait un nouvel attaquant pour épauler Dusan Vlahovic. Interrogé sur cette possibilité, Thiago Motta ne s'est toutefois pas mouillé. « Aujourd'hui, je ne parle pas du mercato, mais de ce que nous voulons faire. Je veux améliorer l'équipe que j'ai aujourd'hui et m'améliorer aussi : il faut le faire chaque jour et cela aide tout le monde, ce n'est qu'ainsi que nous pourrons arriver là où nous voulons arriver » a expliqué l’ancien du PSG, qui entraine désormais les Bianconeri.

« Je me concentre sur ce que j'ai aujourd'hui, c'est là que je mets toute mon attention »

« Aujourd’hui, il n’y a que cela : chaque jour, nous devons vouloir quelque chose de plus et mieux rivaliser. Cela dépend de nous, puis le marché s'ouvre maintenant : nous ferons certainement attention aux choses qui peuvent être améliorées, mais je me concentre sur ce que j'ai aujourd'hui, c'est là que je mets toute mon attention » a poursuivi Motta, après la défaite de la Juventus face à l’AC Milan en demi-finale de la Supercoppa italiana (1-2). « Je suis convaincu que nous pouvons nous améliorer pour pouvoir rivaliser avec un adversaire pendant 90 minutes comme aujourd'hui, pas seulement 75. La réaction ne doit pas être celle-là ».