Mercato : Un très mauvais souvenir rappelé au Real Madrid

Sur la piste de Trent Alexander-Arnold, le Real Madrid a fait du défenseur anglais sa piste principale pour son mercato. Le club de la capitale espagnole souhaite apporter du renfort en défense, un secteur largement touché par les blessures dernièrement. Mais l'international de 26 ans est solidement attaché à Liverpool, un peu comme l'était Steven Gerrard à une autre époque. A l'époque, le Real Madrid avait déjà tenté plusieurs fois de le recruter sans succès.

Véritable enfant de Liverpool comme Trent Alexander-Arnold, Steven Gerrard y a passé l'intégralité de sa carrière en dehors de sa dernière saison à Los Angeles Galaxy. L'Anglais aurait pourtant pu s'en aller, notamment au Real Madrid. TAA se retrouve aujourd'hui dans la même situation : il joue à Liverpool depuis qu'il a commencé le football et il est aussi visé par le Real Madrid.

Liverpool force pour garder son joueur

Dans le viseur du Real Madrid depuis des mois puisque son contrat se termine à l'issue de la saison en cours, Trent Alexander-Arnold continue d'entretenir le suspense Mais du côté de Liverpool, on espère un scénario à la Steven Gerrard. « Je pense qu'il y avait un joueur qu'ils auraient vraiment aimé avoir… mais il n'est pas venu. Vous le connaissez mieux que moi ! C'est déjà arrivé » a déclaré Arne Slot, entraîneur de Liverpool, en conférence de presse à la légende des Reds.

Le Real Madrid visait Steven Gerrard

Au cours de sa carrière, Steven Gerrard a été approché par le Real Madrid à plusieurs reprises. Finalement il a choisi de porter le maillot de son club de cœur entre 1998 et 2015. Il y a quelques années, il s'est exprimé concernant l'intérêt du Real Madrid. « Le Real voulait que j’aille au bras de fer avec Liverpool pour partir. C’était la seule façon pour que cela se matérialise. (…) J’avais quelques possibilités tout au long de ma carrière d’aller au Real, mais j’ai résisté à la tentation en raison de la grande connexion que j’avais avec le club de ma ville natale. C’est peut-être quelque chose que je regretterai plus tard, parce que je n’ai pas relevé le défi de changer de pays. Mais j’aurais eu un plus grand regret de quitter le club que j’aime. Je suis un grand admirateur du Real, c’est un club spécial, mais pour moi, Liverpool est le club numéro un » avait confié Gerrard.