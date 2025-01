Mercato : Un premier transfert déjà assuré en 2025 au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté du PSG, les jours de Randal Kolo Muani seraient comptés. En effet, devenu indésirable aux yeux de Luis Enrique, l’international français est invité à faire ses valises à l’occasion de ce mercato hivernal. Reste maintenant à trouver preneur et surtout la bonne formule pour acter le départ de Kolo Muani du PSG.

A l’été 2023, le PSG avait fait le forcing pour recruter Randal Kolo Muani, arrivant à ses fins moyennant un chèque de 90M€. Mais voilà qu’un an et demi plus tard, l’avenir du Français ne s’écrirait plus avec le club de la capitale. Les rumeurs sont nombreuses à propos de l’avenir de Kolo Muani et ce dimanche, Téléfoot l’assure : il devrait quitter le PSG cet hiver.

On s’arrache Kolo Muani pour cet hiver

Randal Kolo Muani devrait donc évoluer loin du PSG pour cette seconde partie de saison. L’international français plairait d’ailleurs à pas mal de monde sur le marché des transferts selon l'émission de TF1. Le Milan AC, Manchester United, Aston Villa, la Juventus ou encore Leipzig auraient déjà pris des contacts pour récupérer Kolo Muani.

Les conditions du PSG

Si Randal Kolo Muani a encore une belle cote sur le marché, il faudra trouver un accord avec le PSG. L’AS Monaco aurait déjà été recalée par le club de la capitale, proposant un transfert sec du Français. Le fait est qu’à Paris, on réclame un transfert ou bien un prêt avec option d’achat pour Kolo Muani.