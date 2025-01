Transferts : La recrue qui s’annonce au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le recrutement hivernal du Paris Saint-Germain va dépendre des sorties. Alors que Milan Skriniar semble se rapprocher d’un départ, Galatasaray ayant lancé une nouvelle offensive, le club de la capitale devrait dans la foulée se focaliser sur l’arrivée d’un défenseur pour remplacer le Slovaque et succéder à terme à Marquinhos.

Après ses quatre renforts de l’été, le PSG pourrait de nouveau faire parler durant le mercato hivernal. Mais pour l’heure, la priorité est au dégraissage, avec deux joueurs poussés vers la sortie : Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. Le temps de jeu accordé par Luis Enrique ne laisse plus aucun doute sur la situation du défenseur et de l’attaquant, priés de se trouver une porte de sortie.

Skriniar et Kolo Muani ont des pistes

Malgré leur utilisation au PSG, Skriniar et Kolo Muani disposerait encore d’une certaine cote sur le marché des transferts. Alors que l'AC Milan, la Juventus, Tottenham, Aston Villa, Manchester United, Leipzig ou encore le Bayern Munich seraient venus aux renseignements pour l’international français, RMC annonce vendredi une nouvelle offensive de Galatasaray pour l’ancien défenseur de l’Inter, en pleine réflexion sur sa prochaine destination.

Un défenseur attendu pour remplacer Skriniar

La suite du mercato parisien dans le sens des arrivées étant conditionnée aux sorties, le probable départ de Skriniar signifie que le PSG devrait, au moins, recruter un défenseur en ce mois de janvier. L’Equipe expliquait récemment que le club souhaitait accueillir un axial droitier capable à terme de remplacer Marquinhos.