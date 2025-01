Transferts : Fiasco total à Marseille, l'OM le pousse dehors !

Thomas Bourseau

Que ce soit Bamo Meïté ou Lilian Brassier, les deux défenseurs centraux sont priés d'aller voir ailleurs pendant le mercato d'hiver. C'est en effet l'information communiquée par L'Equipe ces dernières heures. L'OM ciblerait un nouvel élément défensif gaucher et serait prêt à se débarasser des deux joueurs de l'effectif.

Bamo Meïté (23 ans) n'est plus le bienvenu à l'OM. Le défenseur ivoirien aux trois petites apparitions sous le maillot de l'Olympique de Marseille cette saison ferait l'objet de plusieurs offres de prêt qui ne répondraient toutefois pas aux critères de la direction de l'Olympique de Marseille.

L'OM prêt à recruter un nouveau gaucher en défense, Bamo Meïté sur le départ

En effet, l'OM n'aurait pas de problème avec le fait d'envoyer Bamo Meïté en prêt à condition qu'une option d'achat soit incluse dans le deal. Ce que Montpellier peinerait à mettre en place bien que le club héraultais soit intéressé par le profil du défenseur ivoirien. Mais Meïté devrait plier bagage et il en serait de même pour Lilian Brassier. Et pour cause, les dirigeants de l'Olympique de Marseille auraient à cœur de dénicher un défenseur central gaucher.

Cornelius et Kondogbia sont devant, c'est terminé entre Brassier et l'OM

Cette volonté de l'Olympique de Marseille mettrait à mal l'avenir de Lilian Brassier et de Bamo Meïté au sein du club phocéen. De plus, Brassier a été relégué au second plan dans la hiérarchie des défenseurs gauchers depuis le début de saison. Il passe désormais en effet derrière Derek Cornelius et Geoffrey Kondogbia, milieu de terrain défensif de formation. Lilian Brassier, recruté sous la forme d'un prêt avec option d'achat à Brest, n'a plus vraiment la possibilité de rêver d'un avenir à l'OM donc...