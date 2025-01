Kolo Muani : La presse italienne annonce un nouveau problème ?

Axel Cornic

Un an et demi après son transfert à 95M€, le troisième le plus cher de l’histoire du Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani est poussé vers la sortie. Il ne joue en effet plus, avec Luis Enrique qui ne compte clairement pas sur lui, ce qui n’a pas manqué de créer quelques tensions au sein du club parisien.

Le mercato a ouvert ses portes et le PSG va devoir régler quelques dossiers brûlants, surtout concernant les départs. Certains joueurs n’ont en effet plus leur place au club et c’est notamment le cas de Randal Kolo Muani, absent des derniers matchs de l'année. L'international tricolore n’a plus marqué depuis le 1er septembre dernier, avec un total de 453 minutes jouées toutes compétitions confondues au cours de la première partie de saison.

Kolo Muani sur le départ

Nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’un club s’est déjà manifesté, avec Manchester United. L’entraineur Ruben Amorim a réclamé des renforts offensifs à ses dirigeants et Kolo Muani pourrait débarquer sous la forme d’un prêt, même si cette formule ne semble pas encore convaincre tout le monde au PSG. D’autres pistes ont également été évoquées en Italie ces dernières semaines, avec l’AC Milan ainsi que la Juventus, où Sérgio Conceição comme Thiago Motta chercheraient un attaquant avec des caractéristiques proches de celle du Français.

Le PSG cherche la meilleure formule, mais...

D’après les informations de Il Corriere della Sera, la situation de Randal Kolo Muani ferait beaucoup parler au sein du PSG. De plus en plus de monde se demanderait en effet si un prêt est vraiment la bonne solution pour un joueur qui reste l’un des plus gros investissements du club, juste derrière Neymar et Kylian Mbappé. Surtout que pour le moment, aucun club intéressé ne semble prêt à prendre en charge l’intégralité de son salaire, ni d’ailleurs s’acquitter d’une option d’achat conséquente.