Transfert annulé, la raison de la grande colère du RC Lens

Arnaud De Kanel

Alors que tout semblait bouclé pour le départ de Brice Samba vers le Stade Rennais contre un chèque avoisinant les 15M€, le RC Lens a finalement décidé de faire marche arrière. Ce dimanche, de nouvelles révélations ont été apportées au sujet du capitaine lensois. On apprend notamment qu'il ne comptait pas partir tout seul.

Le marché des transferts connaît une nouvelle agitation du côté du RC Lens. Brice Samba, gardien international français, est au cœur des discussions et semblait sur le point de faire ses valises pour rejoindre le Stade Rennais. Le club breton, en quête d’un successeur à Steve Mandanda, avait jeté son dévolu sur le portier lensois pour assurer la relève dans ses cages. Les négociations auraient considérablement avancé ces derniers jours. Un accord de principe aurait même été trouvé entre les deux clubs, avec un montant estimé entre 12M€ à 15M€ pour finaliser le transfert de Samba. Mais finalement, le RC Lens a fait capoter le deal.

Samba voulait partir cet été

Mais alors, que se passe-t-il dans la tête de Brice Samba ? Ce dimanche, L'Equipe nous apprend que le portier lensois songeait déjà à plier bagages cet été. Les six premiers mois de compétition l'auraient conforté dans son choix puisqu'ils ont confirmé ses craintes sportives. « J'ai appris que Brice voulait quitter le club pendant les vacances, qu'il avait reçu une offre. Comment je le vis? C'est forcément embêtant, parce que c'est le capitaine du club, un très, très bon gardien. Mais à partir du moment où son choix est fait, il n'y a plus trop à discuter. Garder un joueur qui ne veut plus être là, ce n'est pas forcément une bonne chose pour un vestiaire, donc au final ce n'est pas si compliqué que ça », confirmait d'ailleurs Will Still, preuve des envies d'ailleurs de Samba.

Samba voulait Sekli avec lui

Si la communication aggressive du Stade Rennais est l'une des raisons évoquées pour l'annulation de son transfert, L'Equipe en apporte une nouvelle. En effet, Brice Samba souhaitait amener avec lui à Rennes Hervé Sekli, l'actuel entraineur des gardiens lensois. La perte de trop pour le RC Lens qui s'y est opposé. La situation pourrait tout de même évoluer positivement dans les prochains jours.