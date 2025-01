Mercato : Divorce au PSG pour une histoire de salaire

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu’on évoquait une prolongation de contrat pour Nuno Mendes, la situation se serait totalement retournée. En effet, le latéral portugais envisagerait désormais de quitter le PSG, lui qui serait tenté par rejoindre Manchester United. Mais comment expliquer un tel changement avec Nuno Mendes ? Cela serait une histoire d’argent.

Joueur du PSG depuis 2021, Nuno Mendes est au coeur des rumeurs en ce moment. Après une possible prolongation, voilà qu’il serait question d’un départ pour le Portugais. En effet, le divorce serait acté entre le club de la capitale et son latéral gauche, qu’on annonçait proche de signer un nouveau contrat à Paris. Une séparation avec Nuno Mendes qui s’expliquerait en raison de son salaire.

« Les contacts sont rompus »

Sur la chaine Twitch de RMC, Arthur Perrot a fait le point sur la situation de Nuno Mendes. Le journaliste a alors expliqué : « Les contacts sont rompus avec la direction parisienne concernant sa prolongation de contrat. Son entourage est très remonté ».

« On veut renégocier tout cela du côté de Nuno Mendes »

Et à propos de la raison de cette colère du clan Nuno Mendes, Arthur Perrot a fait savoir : « Au niveau du classement des joueurs les mieux payés du PSG, il est très loin. Il est 25ème de mémoire. On veut renégocier tout cela du côté de Nuno Mendes, on ne l’entend pas de cette oreille du côté du PSG ».