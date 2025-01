Un nouveau crack arrive au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, le PSG disputera son premier match de l’année 2025 face à l’AS Monaco à l’occasion du trophée des Champions. Désireux de rallier les troupes avant d’aborder une deuxième partie de saison charnière, Luis Enrique a décidé de faire appel à la totalité de son groupe, et a inclut le jeune Axel Tape (17 ans).

Le PSG a complètement révolutionné sa manière de fonctionner. Après les stars, le club de la capitale a décidé de faire confiance à la jeunesse, le tout sous les ordres de Luis Enrique. Et l’une des grandes missions de l’Espagnol à son arrivée à Paris en juillet 2023, était de renouer un lien de confiance entre l’équipe première et les jeunes du centre de formation.

Le PSG fait confiance aux jeunes

Si Warren Zaïre-Emery (lancé par Christophe Galtier) est déjà bien installé au sein de l’entrejeu parisien, Luis Enrique a également fait appel à de nouvelles têtes depuis son intronisation comme coach du PSG. Senny Mayulu, Yoram Zague, ou encore Ibrahim Mbaye ont tous disputé des minutes de jeu en cette saison 2024-2025.

Axel Tape dans les plans de Luis Enrique

Mais le coach parisien et son staff ont également testé plusieurs jeunes, comme Naoufel El Hannach, ou encore plus récemment Mahamadou Sangaré et Axel Tape. Le second avait même été convoqué par Luis Enrique pour la réception de Toulouse au Parc des Princes (22 novembre 2024). D’ailleurs, Axel Tape a de nouveau été convoqué avec le PSG pour le trophée des Champions face à l’AS Monaco. De quoi laisser entrevoir des premières minutes en pro pour le Titi Parisien ? Possible...