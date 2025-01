PSG : C'est annoncé, le cadeau de Noël de Luis Enrique arrive !

Thomas Bourseau

Ce dimanche après-midi aura lieu le Trophée des champions à Doha au Qatar. Le PSG et l'AS Monaco se disputeront ce titre qui permettrait aux deux équipes de lancer au mieux cette année civile 2025. Le Paris Saint-Germain est toujours en lice dans toutes les compétitions et Marquinhos entend bien marquer le match de son empreinte, en bon capitaine. Explications.

Luis Enrique va vivre son premier match de l'année 2025 ce dimanche 5 janvier. Sera-t-il victorieux à l'instar de l'année 2024 et la victoire du PSG contre le Toulouse FC au Trophée des champions (2-0) ? Cela réside entre les mains des 26 joueurs que l'entraîneur du Paris Saint-Germain a sélectionné pour ce Trophée des champions 2025 à Doha entre le champion de France et l'AS Monaco, son dauphin de la saison dernière en Ligue 1.

Premier rendez-vous du PSG de cet hiver à Doha !

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain est en mesure de rafler un titre et de se mettre dans les meilleures dispositions avant les 16èmes de finale de Coupe de France contre Espaly le 15 janvier prochain et les deux dernières rencontres décisives de saison régulière de Ligue des champions contre Manchester City et le VfB Stuttgart les 22 et 29 janvier.

«Chaque ballon que je vais avoir, je vais essayer de marquer pour débloquer le match»

Afin de lancer ce sprint décisif de seconde partie de saison, le PSG pourrait éventuellement compter sur un but de Marquinhos, capitaine du club parisien, qui a assuré à Abdou Diallo au micro de DAZN qu'il ferait de son mieux pour parvenir à ses fins et à enfin retrouver le chemin des filets. « Un but ? J'espère, ça fait longtemps que je ne marque pas alors j'espère que pour un moment comme ça, ce serait bien de marquer. On sait que des corners débloquent un match, ça change la donne. Chaque ballon que je vais avoir, je vais essayer de marquer pour débloquer le match ».