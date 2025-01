Mercato : Un phénomène français est réclamé au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que l’avenir de Gianluigi Donnarumma s’écrit en pointillé, le PSG pourrait être amené à recruter un nouveau gardien de but à la fin de la saison. Étincelant et décisif sous le maillot du LOSC, Lucas Chevalier a la carrure pour remplacer le portier italien selon Jérôme Rothen, ancien du club parisien.

En Ligue 1, deux gardiens se sont distingués lors de cette première partie de saison 2024/2025 : Géronimo Rulli (OM) et Lucas Chevalier. Le portier du LOSC s’affirme comme l’un des espoirs sûrs du football français. En l’espace de quelques semaines, il est parvenu à écœurer les attaques du Real Madrid mais aussi de l’Atlético. Au moment d’établir sa liste, Didier Deschamps n’avait d’autre choix que de noter son nom. A terme, Chevalier pourrait bien prendre la succession de Mike Maignan, et à moyen terme, rejoindre un club plus huppé comme le PSG.

Le successeur de Donnarumma annoncé ?

Pour Jérôme Rothen, Chevalier présente le talent nécessaire pour prendre la place de Gianluigi Donnarumma, dont la place est de plus en plus incertaine. « Pour moi, s’il y a possibilité de faire venir Lucas Chevalier, il faut absolument qu’ils mettent tous leurs œufs dans ce panier-là. En plus, il entre totalement dans la nouvelle politique du club. C’est un gardien français, qui a montré énormément de qualités. Je pense qu’il a les épaules pour ça, pour faire passer un cap au PSG. Il faut tout faire pour le récupérer » a déclaré l’ancien joueur du PSG. De son côté, Daniel Riolo se montre plus prudent.

Riolo signale un problème

Si le journaliste ne remet pas en question le talent de Chevalier, il s’interroge sur la capacité du PSG à le faire progresser. « Le problème c’est quand le PSG le fait et prend ses joueurs-là, quand ils arrivent au club, ils ne sont pas aussi bons » a-t-il confié. Affaire à suivre...