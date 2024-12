Riolo a une demande spéciale, Deschamps va le recaler !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, Daniel Riolo milite pour la présence de Corentin Tolisso en équipe de France. Auteur d'une excellente saison avec l'OL, le milieu de terrain aurait tout à fait sa place en Bleus comme le pense également Philippe Violeau, qui ajoute toutefois que Didier Deschamps ne devrait pas le convoquer.

Auteur d’une excellente première partie de saison avec l’OL, Corentin Tolisso mériterait largement d’être convoqué en équipe de France selon Daniel Riolo. « Si on fait la liste des milieux de terrain qu’il y a en équipe de France… Qui aujourd’hui est supérieur à Tolisso? Qu’est-ce qu’il a de moins que 90% des milieux de terrain de cette équipe de France? », s’interrogeait par exemple le journaliste de RMC après la victoire lyonnaise contre Qarabag avant d’en rajouter une couche encore récemment : « Tolisso, en Ligue 1 aujourd’hui, que ce soit à l’OM ou au PSG, je ne vois pas de meilleur milieu que lui. » Un avis partagé par l’ancien milieu de terrain de l’OL Philippe Violeau, toutefois pas convaincu que Didier Deschamps cédera.

« Il fait une première partie de saison de très haut niveau. On a retrouvé le joueur qu’il était avant, même si on n’avait aucun doute sur son potentiel. Ce qui est remarquable, c’est qu’il enchaîne les bonnes prestations semaine après semaine, ce qui est de très bon augure pour l’Olympique Lyonnais. Il a retrouvé ses facultés à la récupération, et ensuite, à mettre dans de bonnes dispositions ses partenaires », assure-t-il auprès d’Olympique-et-Lyonnais.

«Je ne pense pas que ce soit dans la politique de Didier Deschamps»

Relancé sur la possibilité d’un retour de Corentin Tolisso en équipe de France, Philippe Violeau est en revanche très pessimiste : « Il a le niveau, pour moi, il n’y a pas de débat, il pourrait largement y prétendre. En revanche, je ne pense pas que ce soit dans la politique de Didier Deschamps de rappeler comme cela un "ancien". »