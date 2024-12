Extrême droite, Bardella… Il raconte son coup de gueule avec Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En juillet dernier, à l’occasion des élections législatives, certains joueurs de l’équipe de France comme Marcus Thuram avaient pris position contre l’extrême-droite et le rassemblement national. Ce vendredi, l’attaquant de l’Inter Milan est revenu sur cet épisode, en évoquant également la prise de parole de son coéquipier Kylian Mbappé, qui avait appelé à faire barrage aux extrêmes.

« La situation est très, très grave. J'ai appris ça après le match contre le Canada. On était un peu tous choqués dans le vestiaire. C'est la triste réalité de notre société aujourd'hui. Il y a des messages véhiculés tous les jours à la télé pour aider ce parti (le Rassemblement national) à passer. En tant que citoyen, que ce soit vous ou moi, il faut se battre au quotidien pour que ça ne se reproduise pas et que le RN (Rassemblement national) ne passe pas ». Voilà comment en juillet dernier, Marcus Thuram appelait à sa manière à faire front face à l’extrême-droite, donnée favorite des élections législatives en France. Capitaine des Bleus, Kylian Mbappé avait quant à lui appeler à faire barrage face aux extrêmes.

« Je suis contre les extrêmes, contre les idées qui divisent »

« On voit bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. J’appelle tous les jeunes à aller voter, à prendre conscience de l’importance de la situation. J’espère que ma voix va porter un maximum […] Je suis contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. On a l’opportunité de choisir le futur de notre pays. C’est très important […] Je suis pour des idées qui rassemblent et des valeurs communes de mixité, de respect et de tolérance », confiait Kylian Mbappé.

« Cela nous a semblé naturel, à Kylian et moi »

Si d’autres joueurs comme Ibrahima Konaté ou encore Jules Koundé avaient pris position, Marcus Thuram est revenu sur cet épisode marquant de cet été. « Cela nous a semblé naturel, à Kylian (Mbappé) et moi. Nous sommes jeunes, noirs, c'était juste de comprendre ce qu'il se passait et en parler », a lâché l'attaquant de l'Inter Milan auprès de la Gazzetta Dello Sport ce vendredi matin.