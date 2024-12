Mercato : Le PSG va lâcher 50M€ pour oublier Mbappé ?

Pierrick Levallet

Depuis le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG se cherche un nouvel attaquant sur le mercato. Le club de la capitale a d’ailleurs activé plusieurs pistes sur le marché des transferts, dont celle menant à Matheus Cunha (25 ans). Wolverhampton aurait d’ailleurs fixé son prix pour l’international brésilien.

En signant au Real Madrid, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves. Mais il a également laissé un grand vide derrière lui au PSG, que les dirigeants parisiens chercheraient à combler en recrutant un nouvel attaquant. Dans cette optique, les Rouge-et-Bleu auraient activé plusieurs pistes sur le mercato. Et certaines sont plus surprenantes que d’autres.

Le PSG a activé la piste Matheus Cunha

Les noms de Victor Osimhen, Viktor Gyökeres ou encore Marcus Rashford ont souvent été évoqués ces dernières semaines. Mais le PSG aurait également des vues sur Matheus Cunha. L’international brésilien est engagé avec Wolverhampton jusqu’en juin 2027. Mais son profil polyvalent plairait à la formation parisienne.

Wolverhampton a fixé son prix !

Le club de Premier League aurait d’ailleurs fixé son prix pour l’attaquant de 25 ans. Comme le rapporte TeamTALK, Wolverhampton serait prêt à envisager le départ de Matheus Cunha contre un chèque de 50M€. Le PSG suivrait ainsi le dossier de très près. Reste maintenant à avoir si les pensionnaires de la Ligue 1 accepteront de débourser une telle somme pour le Brésilien. À suivre...