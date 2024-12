Incroyable, le Real Madrid envoie une superstar au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2021, le FC Barcelone a connu un énorme séisme avec le départ de Lionel Messi qui s'est engagé avec le PSG. Une signature spectaculaire qui a notamment été possible par Florentino Pérez, président du Real Madrid. C'est en effet lui qui a refusé un deal avec CVC qui aurait permis au Barça de prolonger Lionel Messi.

L'été 2021 aura été particulièrement douloureux pour les supporters du FC Barcelone. Et pour cause, alors Joan Laporta, fraîchement élu président du club culé, avait promis de prolonger le contrat de Lionel Messi, il a finalement échoué, précipitant ainsi le départ de La Pulga, ce qui a été vécu comme un traumatisme en Catalogne. Et le grand rival n'y serait pas étranger.

Une annonce explosive se profile pour Luis Enrique ! Que cache vraiment cette prolongation ? 🧐

➡️ https://t.co/JbwcOZfk7T pic.twitter.com/LQeiNzBgIE — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 26, 2024

Florentino Pérez a plombé la prolongation de Messi au Barça

En effet, selon les informations de SPORT, qui dévoile les coulisses de la non-prolongation de Lionel Messi, Florentino Pérez en est le principal responsable. Ainsi, alors que le Barça a de grandes difficultés économiques, Joan Laporta se réunit avec se réunit avec Javier Tebas, président de la Liga, et Jaume Roures, homme d'affaires qui a notamment fondé Mediapro, afin d'évoquer un éventuel deal avec CVC, comme celui signé en France par la LFP. Le fonds d'investissement promettait une grosse entrée d'argent pour les clubs de Liga, ce qui aurait permis au Barça de prolonger Lionel Messi. Tous les clubs espagnols vont signer cet accord, sauf Florentino Pérez, furieux de ne pas avoir été mis au courant.

Une signature au PSG en seulement quelques jours

Joan Laporta avait effectivement décidé de garder cet accord secret avec CVC, ce qui n'a pas plus à Florentino Pérez. Quand il a entendu parler de ce deal, le président du Real Madrid a contacté la direction du FC Barcelone pour expliquer ce n'était pas profitable aux gros clubs. Problème, Laporta avait également gardé le secret en interne. Ferran Reverter, directeur général du Barça ainsi que José Elias, soutien financier de Laporta, apprennent donc l'existence de l'accord avec CVC. Egalement très remonté, Elias menace donc le président du FC Barcelone de retirer les 40M€ investis dans sa campagne. Dans l'impasse, Joan Laporta renonce donc à son tour à ce deal et donc à la manne financière qui aurait pu lui permettre de prolonger Lionel Messi. Le 5 août, le Barça annonce donc le départ de La Pulga qui s'engagera quelques jours plus tard avec le PSG.