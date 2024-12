Le PSG bloque son transfert, un joueur hallucine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Resté au PSG l'été dernier malgré son excellent Euro et l'intérêt de plusieurs clubs, Fabian Ruiz a bénéficié du soutien de Luis Enrique qui a tout fait pour le conserver. Toutefois, durant la première partie de saison, le milieu de terrain espagnol n'aurait pas manqué d'afficher sa surprise concernant son rôle à Paris.

Lors du précédent mercato estival, Fabian Ruiz s'est retrouvé au cœur de nombreuses rumeurs. Et pour cause, l'international espagnol a réalisé un Euro assez exceptionnel durant lequel il s'est imposé comme un élément clé de la Roja, qui a remporté la compétition. Par conséquent, l'ancien joueur du Bétis a été très convoité sur le mercato et le PSG y a même vu une possibilité de réalisé un gros transfert. Mais Luis Enrique s'y est opposé.

Fabian Ruiz frustré par sa situation ?

En effet, selon les informations de AS, l'entraîneur du PSG a catégoriquement refusé la vente de Fabian Ruiz l'été dernier. Et pour cause, le technicien espagnol a assuré qu'il appréciait son profil et qu'il souhaitait donc s'appuyer sur lui pour la saison. Cependant, durant la première partie de l'exercice en cours, Fabian Ruiz aurait été surpris de constater une telle différence entre le discours de Luis Enrique l'été dernier, et son utilisation. L'international espagnol n'aurait effectivement pas compris que Luis Enrique bloque son transfert pour finalement lui offrir une importance limitée.

Une fin d'année aboutie

Cependant, Fabian Ruiz est monté en puissance, réalisant notamment deux prestations abouties contre l'OL et l'AS Monaco dans deux matches cruciaux pour le PSG. « Fabi a fait un match très complet, il a une vision de jeu différente, c’est un top joueur. On l’a déjà vu en Espagne, il a gagné l’Euro cet été », confiait même Luis Enrique après la victoire Angers, preuve que l'entraîneur du PSG apprécie vraiment le profil de Fabian Ruiz.