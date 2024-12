L’ASSE va s’éviter un scandale à la Pogba grâce au mercato ?

Arnaud De Kanel

L'affaire de dopage de Paul Pogba a secoué le monde du football. En octobre dernier, c'est un joueur sous contrat avec l'ASSE qui a fait face à des accusations similaires. En effet, Mahmoud Bentayg aurait été contrôlé positif en septembre. Du côté de l’ASSE, la situation est suivie avec attention, mais les dirigeants stéphanois pourraient bien échapper à une crise interne. En effet, Bentayg pourrait s'engager définitivement avec Zamalek prochainement.

Mahmoud Bentayg, en quête de renouveau, avait choisi de quitter l'ASSE à l'été 2024 pour retrouver des sensations sur le terrain et relancer sa carrière. Le latéral gauche marocain avait alors rejoint le club égyptien de Zamalek sous forme de prêt pour une saison, avec l’espoir de s’imposer et de retrouver sa pleine confiance. Cependant, son aventure a pris une tournure bien plus sombre.

L'ASSE dans la tourmente ! 0-4 contre l'OM, une nouvelle ère s'annonce pour Horneland. La révolte est-elle possible ? 🤔

➡️ https://t.co/DqGgme12kL pic.twitter.com/Sxv6gnAFmr — le10sport (@le10sport) December 23, 2024

Une affaire à la Pogba ?

D’après plusieurs médias égyptiens, Bentayg aurait été contrôlé positif à des substances interdites à l’issue de la Supercoupe de la CAF, disputée face à Al Ahly. Une révélation qui, si elle venait à être confirmée, pourrait avoir de lourdes conséquences sur la carrière du joueur. Les exemples récents rappellent la sévérité des sanctions dans de telles affaires. Paul Pogba avait écopé d’une suspension initiale de quatre ans après un contrôle positif à la testostérone, peine ensuite réduite à 18 mois par le Tribunal arbitral du sport (TAS). Depuis, l'affaire s'est semble-t-elle étouffée. L'entourage de Bentayg avait immédiatement démenti tandis que l'ASSE est restée muette.

Zamalek veut acheter Bentayg

Les Verts pourraient même être éloignés d'une future polémique car Mahmoud Bentayg serait sur le point de s'engager définitivement avec Zamalek selon El Watan. Le club égyptien devrait rendre sa décision début janvier et ferait de ce dossier une priorité. L'ASSE récupérera 1M€ si l'opération se concrétise, soit le montant de l'option d'achat négociée cet été. Affaire à suivre...