«Une évidence», le prochain transfert du PSG annoncé en direct ?

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, le PSG se prépare en coulisses et pourrait notamment boucler certains départs d'indésirables tels que Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. Ce dernier ne manque d'ailleurs pas d'opportunités sur le marché, à tel point que son départ ne semble plus faire beaucoup de doute.

Le 1er janvier prochain, le mercato d'hiver ouvrira ses portes jusqu'au 3 février et en coulisses, le PSG se prépare déjà, notamment pour se séparer de certains indésirables. C'est le cas de Randal Kolo Muani notamment qui n'entre pas du tout dans les plans de Luis Enrique. D'ailleurs, Grégory Paisley estime que l'attaquant français n'est pas compatible avec l'entraîneur du PSG, ce qui rendre son départ inévitable.

Kolo Muani, départ inévitable ?

« Ce sont des top clubs, c'est hallucinant ! Si tu fies aux dernières performances de Kolo Muani, aucun de ces clubs ne doit se pencher sur son cas. Maintenant, tu te dis que c'est un garçon qui a un potentiel pour pouvoir s'exprimer. Je pense qu'il n'est pas Luis Enrique-compatible, on ne va pas en faire une thèse, ça devient une évidence. Mais je pense qu'il peut rendre service à d'autres équipe, notamment celles qui jouent en transition rapide. C'est un joueur qui a besoin d'espace pour s'exprimer. Il va très vite, il a cette capacité à percuter et il ne rechigne pas à l'effort », lâche l'ancien joueur du PSG au micro de l'After Foot, avant de poursuivre.

«Il n'est pas Luis Enrique-compatible, ça devient une évidence»

« Pour moi, c'est un coach qui fait ta carrière. Et si un coach n'aime pas ton profil, tu ne joueras jamais. Donc pour lui, il est temps de quitter le PSG. Financièrement, c'est dur pour tout le monde. Donc la qualité que tu recherches, c'est l'état d'esprit, que le joueur puisse se fondre dans un collectif, et après... », ajoute Grégory Paisley qui semble donc convaincu que Randal Kolo Muani va quitter le PSG.