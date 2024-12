PSG : Luis Enrique lâche un indice, un double transfert prend forme !

Alexis Brunet

Il va y avoir du mouvement au PSG cet hiver. Le club de la capitale veut se renforcer et a identifié deux secteurs en priorité : l’attaque et la défense. Les dirigeants parisiens recherchent en priorité un central, car, dans le même temps, Milan Skriniar a de grandes chances de quitter Paris, comme en attestent les derniers choix de Luis Enrique.

Pour le moment, le PSG se débrouille très bien sur la scène nationale. Le club de la capitale est premier de Ligue 1 avec dix points d’avance sur l’OM et l’AS Monaco et les Parisiens sont qualifiés pour les 16èmes de Coupe de France. Des bons résultats que les joueurs de Luis Enrique peinent à avoir en Ligue des champions. Les coéquipiers de Marquinhos sont actuellement 25èmes en C1 et donc non qualifiés pour la phase à élimination directe.

Le PSG veut se renforcer en défense cet hiver

Le PSG est donc en mauvaise position en Ligue des champions et, pour éviter une catastrophe, un recrutement pourrait être tenté cet hiver. Le club de la capitale piste notamment un défenseur central droitier afin de remplacer Milan Skriniar qui est clairement sur le départ, d’après les informations du Parisien. Luis Enrique ne compte pas du tout sur le Slovaque, en atteste sa composition d’équipe face à l’OL. Le coach parisien avait préféré aligner deux défenseurs centraux gauchers au lieu de titulariser l’ancien joueur de l’Inter Milan pour remplacer Marquinhos.

Le PSG veut également un attaquant

Le PSG prépare donc une arrivée et un départ en défense centrale, mais cela pourrait également être le cas en attaque. En effet, le club de la capitale ne compte plus sur Randal Kolo Muani et ce dernier est invité à se trouver un nouveau point de chute cet hiver. Il faudra donc remplacer l’ancien Nantais s’il part, et la principale cible parisienne se nomme Marcus Rashford. L’hypothèse de voir l’Anglais débarquer chez le champion de France est crédible, car ce dernier a clairement affirmé qu’il pouvait quitter Manchester United cet hiver.