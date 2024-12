Mercato - Real Madrid : Mbappé provoque son transfert, il est aux anges !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En raison de l’arrivée de Kylian Mbappé, ajoutée à celle d’Endrick, Joselu savait qu’il aurait peu l’occasion de jouer cette saison au Real Madrid. L’attaquant âgé de 34 ans a alors décidé de partir pour prendre la direction d’Al-Gharafa, au Qatar, où il est très heureux, comme l’a confié son beau-frère, Dani Carvajal.

« La décision de ne pas rester au Real Madrid a été l'un des moments les plus difficiles de ma carrière. » Dans l’émission El Hormiguero, Joselu est récemment revenu sur son choix de quitter le Real Madrid l’été dernier. Prêté avec option d'achat par l’Espanyol Barcelone, la Casa Blanca voulait conserver le joueur âgé de 34 ans, mais ce dernier a décidé de s’en aller. En effet, deux nouveaux attaquants sont arrivés, Kylian Mbappé et Endrick, et il savait que son temps de jeu allait baisser drastiquement.

« Le Real Madrid a recruté deux attaquants qui sont parmi les meilleurs au monde »

« En fin de compte, le club continue de grandir, il continue de recruter des joueurs et à ce moment-là, il a recruté deux attaquants qui sont parmi les meilleurs au monde : Kylian Mbappé et Endrick. Et au final vous avez un certain âge, vous devez penser à votre famille et vous devez aussi penser à ce que vous avez vécu cette saison », a expliqué Joselu, qui s’est alors engagé jusqu’en juin 2026 avec Al-Gharafa.

Joselu est « ravi » au Qatar

Un choix qu’il ne regrette pas, comme l’a confié son beau-frère et capitaine du Real Madrid, Dani Carvajal, dans un entretien accordé à Esquire : « Il est ravi. C'est une expérience différente, n'est-ce pas ? C'est une compétition où tous les stades sont proches, où la qualité de vie est très élevée. Et il l'a bien mérité, d'avoir cette rémunération économique importante qui met un point d'orgue spectaculaire à sa carrière. Je suis très heureux pour lui, pour ma belle-sœur et pour mes neveux et nièces. »