Poussé dehors par Mbappé, le Qatar lui sort le grand jeu !

Après les arrivées d'Endrick et Kylian Mbappé au Real Madrid, Joselu a choisi de poursuivre sa carrière au Qatar, du côté d’Al-Gharafa. Malgré la difficulté de quitter le prestigieux club espagnol, l'attaquant de 34 ans se dit aujourd'hui épanoui, appréciant la qualité de vie et l'accueil chaleureux de Doha pour sa famille.

Joselu a été le grand perdant du dernier mercato estival du Real Madrid. Après une impressionnante saison, l’attaquant de 34 ans a vu arriver Endrick et surtout Kylian Mbappé, l’incitant à plier bagage. « La décision de ne pas rester au Real Madrid a été l'un des moments les plus difficiles de ma carrière, reconnaît-il aujourd’hui. Tout a un début et tout a une fin et prendre cette décision a été difficile, mais je suis heureux de la décision que j'ai prise parce que partir à ce moment-là la tête haute et avec les titres que j'avais gagnés a été le meilleur moment ». Joselu s’est ainsi envolé pour le Qatar, s’engageant en faveur d’Al-Gharafa.

Quelques mois après son arrivée, l’international espagnol ne regrette pas d’avoir privilégié cette option pour la suite de son carrière. « La vérité, c'est que la vie y est très agréable. Je pense que c'est un pays qui est très bien préparé pour la vie de famille. Ma femme, mes enfants et moi-même sommes très heureux de la façon dont le Qatar nous a accueillis », a-t-il confié dans l’émission El Hormiguero.

« Les gens ne connaissent pas Doha et pensent que la vie y est différente, mais la vérité est que le Qatar est un pays très ouvert et que nous sommes très heureux d'y être avec nos enfants parce qu'il y a de très bonnes écoles et que la vie quotidienne est merveilleuse. C’est vrai qu'il fait très chaud en été, mais c'est un pays qui est très bien préparé pour y faire face. Et maintenant, par exemple, c'est la meilleure période de l'année, il fait entre 15 et 20 degrés pendant la journée et la nuit il fait frais, c'est très agréable », conclut Joselu, rapporté par Real-France.