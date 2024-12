OM : Un grand nom vexé d’avoir été viré ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Nommé en septembre après le départ de Marcelino, Gennaro Gattuso ne sera finalement resté que cinq mois sur le banc de l’OM, avant d’être démis de ses fonctions. Une expérience ratée que le champion du monde 2006 garde en travers de la gorge, comme l’a indiqué François Vitali, le directeur sportif de son nouveau club, l'Hajduk Split.

Désormais entraîneur de l’Hajduk Split, en Croatie, Gennaro Gattuso garde encore un mauvais souvenir de son expérience à l’OM. Successeur de Marcelino, le technicien italien avait été démis de ses fonctions cinq mois après son arrivée, deux jours après une défaite à Brest.

De Zerbi au bord du départ ! Découvrez comment l'OM a géré cette crise inattendue après la défaite face à Auxerre ⚽

➡️ https://t.co/9UVsgVeD75 pic.twitter.com/RFjaTMzbGm — le10sport (@le10sport) December 20, 2024

«Il espérait contribuer beaucoup plus qu’il ne l’a fait»

« Bien sûr qu’on a parlé de sa carrière, on a parlé de l’OM. Je pense qu’il a un petit regret, car il espérait contribuer beaucoup plus qu’il ne l’a fait. Et il a peut-être été un peu plombé par certaines choses… Donc, il a des regrets, c’est sûr », a confié François Vitali dans un entretien accordé à RMC Sport.

«On ne peut pas dire de ne pas avoir de regrets quand on est dans un grand club comme Marseille»

Le directeur sportif de l'Hajduk Split a ajouté : « C’est quelqu’un qui regarde toujours de l’avant et qui essaye de positiver, de chercher à trouver des solutions. Il est focus sur autre chose maintenant. Bien sûr qu’on ne peut pas dire de ne pas avoir de regrets quand on est dans un grand club comme Marseille avec une passion aussi incroyable. Et de se dire qu’on n’a pas pu achever la mission pour laquelle on est venu initialement. Tout le monde aurait des regrets. »