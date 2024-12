Mercato - OM : Gros problème pour se débarrasser d’un flop ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé l’été dernier en provenance de Brest, Lilian Brassier devait être le nouveau titulaire dans la défense centrale de l’OM aux côtés de Leonardo Balerdi. Mais le joueur âgé de 25 ans est en difficulté depuis qu’il est à Marseille, à tel point qu’il pourrait déjà s’en aller lors du prochain mercato hivernal.

L’OM connaît la marche à suivre cet hiver. Comme indiqué par L'Équipe, Roberto De Zerbi a identifié trois postes qu’il aimerait renforcer cet hiver. En ce sens, le technicien italien veut, dans l’idéal, recruter un latéral droit, ainsi que deux défenseurs centraux, un axial gauche et un axial droit.

Brassier pourrait déjà quitter l’OM

Le but étant d’apporter de la concurrence à Leonardo Balerdi et mettre en place une nouvelle hiérarchie à gauche. Un poste pour lequel deux joueurs ont pourtant été recrutés par l’OM l’été dernier, Derek Cornelius (27 ans) et Lilian Brassier. Mais aucun des deux ne s’est vraiment imposé, Roberto De Zerbi ayant fait redescendre Geoffrey Kondogbia (32 ans) en défense centrale.

Un prêt avec option d’achat qui complique son départ

Dans ces conditions, un départ de Lilian Brassier six mois seulement après son arrivée n’est pas à exclure, selon L’Équipe. Seul problème pour l’OM, trouver la bonne formule pour s’en séparer, le défenseur âgé de 25 ans ayant été prêté avec option d’achat obligatoire par le Stade Brestois.