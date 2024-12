Mercato - OM : De Zerbi réclame trois transferts !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Même si son équipe reste sur une bonne dynamique ces dernières semaines, Roberto De Zerbi aimerait tout de même la modifier cet hiver. En ce sens, l’entraîneur de l’OM a défini ses besoins et a ciblé le secteur défensif. Il aimerait avoir deux nouveaux défenseurs centraux, un gaucher et un droitier, ainsi qu’un nouveau latéral droit.

En déplacement sur la pelouse de l’ASSE dimanche en 32e de finale de la Coupe de France, l’OM a l’occasion d’enchaîner un cinquième match consécutif sans défaite. Depuis la dernière trêve internationale et le revers subi à domicile contre Auxerre (1-3), les Olympiens ont battu le RC Lens (1-3), l’AS Monaco (2-1) et l'ASSE (0-2), avant d’être tenu en échec par le LOSC le week-end dernier (1-1).

Choc à l'OM ! 🥁 Chancel Mbemba face à un choix crucial : la mise à l'écart relance les spéculations pour l'hiver.

➡️ https://t.co/hwf9ScgHX4 pic.twitter.com/whCNmu8xOo — le10sport (@le10sport) December 20, 2024

De Zerbi veut trois défenseurs

L’OM est donc sur une bonne dynamique et tout semble bien aller au sein du vestiaire, en témoigne l’escapade au Danemark organisée par les joueurs en début de semaine. Roberto De Zerbi a tout de même identifié des manques dans son effectif et les derniers bons résultats ne lui ont pas fait changer d’avis.

Un latéral droit et deux défenseurs centraux

Comme indiqué par L'Équipe, c’est le secteur défensif que l’entraîneur de l’OM veut renforcer cet hiver. En ce sens, Roberto De Zerbi aimerait dans l’idéal recruter trois joueurs, un latéral droit et deux défenseurs centraux, un axial gauche et un axial droit. Le technicien italien veut apporter de la concurrence à Leonardo Balerdi et redéfinir la hiérarchie à gauche, poste occupé par le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia dernièrement.