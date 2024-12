Pogba : L'OM lâche une annonce fracassante !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Libre de tout contrat depuis l'annonce de la rupture de son bail avec la Juventus, Paul Pogba n'a toujours pas trouvé son club. Mais alors que son nom circule du côté de l'OM, Medhi Benatia a lâché une réponse à ce sujet qui laisse penser que la signature du Champion du monde est très peu probable.

Alors que Paul Pogba est libre de tout contrat et sera autorisé à reprendre la compétition en mars prochain, l'identité de son futur club reste à définir. Et pour cause, son bail avec la Juventus a été rompu et il n'a toujours pas trouvé de nouvelle équipe. Et alors que son nom circule du côté de l'OM, Medhi Benatia, lucide, a jeté un gros froid.

Benatia jette un froid pour Pogba

« Est-ce qu'il peut venir cet hiver ? Aujourd'hui il faut faire attention aux équilibres, on a des joueurs très performants au milieu. Paul sait le respect que je lui porte et l'affection. Au delà du top joueur, c'est un vrai leader. Il a beaucoup souffert ces dernières saisons, avec des problèmes physiques, son corps l'a pas mal lâché. Il a eu ensuite sa suspension », a confié le conseiller sportif de l'OM avant d'en rajouter une couche.

«Est-ce que l'OM peut se permettre de ramener un joueur comme Pogba ?»

« Pablo (Longoria) a parlé de lui, il a tout dit. Il l'apprécie beaucoup. Forcément, tu le vois sur le marché, tu as envie de jeter un œil. Aujourd'hui, concrètement, est-ce que l'OM peut se permettre de ramener un joueur comme Pogba s'il n'est pas prêt physiquement et qu'il faut attendre 6 mois ? », se demande Medhi Benatia.