Coup de tonnerre, Pogba file en prison !

Jean de Teyssière

Le verdict était attendu ce jeudi matin et il est salé. L’affaire Pogba a pris fin avec les condamnations de six personnes, jugées pour extorsion, tentative d'extorsion, participation à une association de malfaiteurs délictuelle et séquestration. Et Mathias Pogba passera par la case prison puisqu’il écopé de trois ans de prison, dont deux avec sursis.

En 2022, dans la nuit du 19 au 20 mars, Paul Pogba est victime d’un guet-apens en Seine-et-Marne. Deux hommes cagoulés le menacent d’une arme dans le but de lui soutirer la somme de 13M€. L’international français, qui a en parallèle vu sa suspension pour dopage se réduire à un an et demi, peut désormais tourner la page puisque les verdicts sont tombés.

Six condamnations dans l’affaire Pogba

Durant ce procès qui s’est tenu en une semaine, six accusés était jugés pour extorsion, tentative d'extorsion, participation à une association de malfaiteurs délictuelle et séquestration. La plus grosse peine est à mettre à l’actif de Roushdane K. (39 ans) qui serait l’organisateur de cette séquestration et qui écope de huit ans de prison ferme et d’une amende de 20000€. A noter qu’un préjudice économique de 197 000 € et un préjudice moral de 50 000 € a également été reconnu par le tribunal. Seul Mathias Pogba, absent au moment des faits, ne sera pas obligé solidairement avec les autres accusés à payer cette somme à Paul Pogba.

Mathias Pogba condamné à un an de prison ferme

Le frère aîné de Paul Pogba, Mathias a également été lourdement condamné pour extorsion en bande organisée et tentative d'extorsion. Le tribunal a requis contre lui une peine de trois ans de prison, dont deux avec sursis. Il devra donc faire une année de prison, aménagée en détention à domicile sous surveillance électronique. Il est entre autre condamné à une amende de 20000€. L’avocat de Mathias Pogba a annoncé que son client faisait appel de la décision.