Hakimi achève Luis Enrique, il déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 6 décembre 2022, le Maroc réalisait l'un des plus grands exploits de son histoire en battant l'Espagne de Luis Enrique en huitième de finale de la Coupe du monde (0-0, 3-0 t.a.b). Deux ans après ce résultat majeur, Walid Regragui a dévoilé les dessous de cette victoire, qui allait mener son équipe vers une épopée légendaire.

La Coupe du monde au Qatar a été marquée par l’épopée de l’équipe de France, mais aussi par l’incroyable odyssée du Maroc. Portés par un Walid Regragui conquérant, les Lions de l’Atlas avaient commencé leur parcours par un duel face à l’Espagne de Luis Enrique. « Je vais être sincère : j'ai joué à fond sur la rumeur qui disait que l'Espagne avait fait exprès de finir deuxième pour nous affronter » a déclaré le technicien marocain.

Désiré Doué, la pépite qui pourrait révolutionner l'attaque du PSG cet hiver ! 🔥 https://t.co/ru3gBalcbm — le10sport (@le10sport) December 18, 2024

Regragui dévoile sa stratégie

La méthode était simple, laisser la possession à la Roja pour mieux les contrer. « Sur leurs vingt matches précédents, les Espagnols avaient joué l'Allemagne, la France, l'Italie, et quantité d'adversaires réputés, avec en moyenne 72 % de possession. "Si de tels adversaires n'ont pas vu la balle face à l'Espagne, les gars, il faut qu'on reste humbles. Si vous voulez le ballon, vous allez perdre. Donc il faut qu'on se prépare à courir et à défendre » a déclaré Regragui.

« Je rêve ! »

Un choix payant puisque le Maroc avait poussé jusqu’au tirs au but et obtenu la victoire sur un dernier penalty d’Achraf Hakimi. « Il y a tout qui est remonté, mon enfance à Corbeil-Essonnes où j'ai suivi les exploits du Maroc 1986 qui a construit mon attachement viscéral à ce pays. Être dans cette situation et faire mieux que ces mecs qui m'ont fait rêver... C'est tout ça qui explose quand je me mets à courir comme un dingue après le tir au but de Hakimi. Je m'entends crier dans ma tête : « On l'a fait ! Ce n'est pas possible ! Je rêve ! » a confié Regragui dans un entretien accordé à France Football. Quelques semaines plus tard, Luis Enrique était demis de ses fonctions.