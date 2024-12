Maroc : Un crack snobe Deschamps et répond aux critiques !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Natif de Saint-Tropez et alors qu’il est en train de s’imposer à l’AS Monaco, Eliesse Ben Seghir ne représentera pas l’équipe de France. L’ailier âgé de 19 ans a décidé de jouer pour le Maroc, pays de ses parents, avec qui il a fait ses débuts en mars dernier. Un choix assumé par le Monégasque, même si certains estiment qu’il a été fait trop tôt.

Il n’y a pas que l’OM qui a raté Eliesse Ben Seghir. Avant de prendre la direction de l’AS Monaco, c’est Marseille que l'ailier âgé de 19 ans aurait pu rejoindre, lui qui a d’ores et déjà décidé de ne pas jouer pour l’équipe de France, mais plutôt de représenter le Maroc, avec qui il compte 8 sélections. Un choix sur lequel il est revenu dans un entretien accordé à Onze Mondial.

« Quand tu veux quelque chose, tu dois y aller, tu dois foncer »

« C’est vrai, beaucoup disent que j’ai choisi le Maroc trop tôt. Beaucoup me le sortent, mais pour moi, il n'y a pas de timing parfait. Quand tu veux quelque chose, tu dois y aller, tu dois foncer. Et tu ne dois pas faire attention à ce qui se dit sur toi. Je voulais jouer pour le Maroc, donc pourquoi attendre de jouer avec l'équipe de France A alors que mon souhait est de jouer pour le Maroc ? Oui, mon choix intervient assez tôt dans ma carrière, j’en suis fier, et surtout, c’est parce que le sélectionneur, Walid Regragui, a fait appel à moi et m’a accordé une grande confiance. Je ne me suis jamais dit : “Il faut que j’aille tôt en sélection du Maroc”, je me disais : “Il faut que j’aille en sélection quand on fera appel à moi”, tout simplement. J’ai foncé avec fierté et j’essaie de donner le maximum », a expliqué Eliesse Ben Seghir.

« J’ai vécu une éducation à la marocaine »

« Évidemment, le parcours à la Coupe du Monde 2022 m’a aussi donné envie. Mais il n’y a pas que ça. Quand on voit ce que le Maroc fait pour le football, avec le nouveau centre d’entraînement, avec ce qu’ils ont mis en place pour encadrer le football marocain, c’est incroyable. Le Mondial au Qatar, c’est un plus. Car le travail est mis en place depuis des années déjà », a ajouté Eliesse Ben Seghir, dont le choix a surtout été influencé par ses racines marocaines : « Quand j’étais petit, je n’allais pas très souvent au Maroc à cause du football et aussi parce que ma mère n’avait pas les moyens de payer les billets d’avion, mais j’ai vécu une éducation à la marocaine. Mes deux parents sont Marocains. J’avais ma famille marocaine avec moi à la maison. C’est l’éducation qui a tout fait. »