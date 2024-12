Mercato : L’énorme coup raté par l’OM !

Arnaud De Kanel

Dimanche, l'OM recevait l’AS Monaco. Si l’OM se méfiait des talents monégasques, un nom attirait particulièrement l’attention : Eliesse Ben Seghir. Avant de poser ses valises sur le Rocher, Ben Seghir était tout proche de signer avec l’OM. Un scénario qui aurait pu changer bien des choses pour le club phocéen. Interrogé récemment, le jeune milieu offensif est revenu sur cet épisode marquant de sa carrière, un choix qui l’a mené à s’épanouir sous les couleurs rouges et blanches de l’ASM

Dimanche soir, le stade Vélodrome a été le théâtre d’un duel captivant entre l'OM et l’AS Monaco. Si les projecteurs étaient braqués sur les stars des deux équipes, un jeune talent monégasque a su capter l’attention : Eliesse Ben Seghir. À seulement 19 ans, ce prodige est déjà considéré comme l’une des pépites les plus prometteuses du championnat de France. Positionné aux côtés de Maghnes Akliouche, Ben Seghir s’affirme comme une arme redoutable de l’ASM. Mais le scénario aurait pu être bien différent : avant de rejoindre la Principauté, l’international marocain aurait pu s’épanouir sous le maillot phocéen. En effet, l’OM, conscient de son potentiel, avait un œil sur lui à ses débuts.

«On était sûr qu'il allait signer»

« On a réuni son entourage en milieu de semaine. En sortant du rendez-vous, tout le monde avait la banane. On était sûr qu'il allait signer. On leur laisse le week-end pour nous ramener les documents », s’est rappelé Sébastien Perez pour La Provence samedi. Le lendemain dans Téléfoot, Eliesse Ben Seghir a lui même avoué avoir été tout proche de signer à l'OM.

«C'était le club où j’étais le plus proche de signer»

« L’OM ? Avant de rejoindre l’AS Monaco, c’était le club où j’étais le plus proche de signer. C’était vraiment fait, à deux doigts j’allais signer là-bas. Qu’est-ce qui s’est passé ? Quand Monaco t’appelle, c’est très difficile de refuser. Il y a eu ma famille aussi qui a eu un gros impact sur ce choix. A l’heure d’aujourd’hui, je ne le regrette pas du tout et j’en suis très content », a révélé Eliesse Ben Seghir. L'OM peut s'en mordre les doigts.