Mercato - OM : C’est déjà terminé pour le transfert d’un international français !

Arnaud De Kanel

Alors que le mercato hivernal pointe à l’horizon, l'OM pourrait se pencher sur une priorité cruciale : renforcer son arrière-garde. Parmi les noms évoqués pour épauler l’OM dans cette mission, celui de Benoît Badiashile, défenseur central de Chelsea. Mais, selon les dernières informations, l’arrivée de l’ancien joueur de Monaco sur la Canebière semble aujourd’hui très improbable

Roberto De Zerbi, le coach de l'OM, aurait clairement exprimé ses besoins pour le prochain mercato hivernal. Priorité absolue : solidifier la défense. L’entraîneur italien souhaite s’attacher les services de trois renforts défensifs, avec un profil bien défini pour chacun : un latéral droit, un défenseur central gaucher et un défenseur central droitier. Ce chantier promet de secouer l’arrière-garde marseillaise, en particulier la charnière centrale. Parmi les pistes évoquées, celle menant à Benoît Badiashile, actuellement à Chelsea. Le jeune défenseur français pourrait apporter son gabarit et sa maîtrise du jeu aérien à une ligne défensive en quête de stabilité. Mais la rumeur serait infondée.

Mercato - OM : Un transfert à 20M€ pour un buteur ? https://t.co/0wfgs7OFLp pic.twitter.com/RTqn6fvgu6 — le10sport (@le10sport) December 4, 2024

La rumeur Badiashile démentie

L’avenir de Benoît Badiashile, ancien pilier de l’AS Monaco, ne semble pas passer par un retour en Ligue 1. Malgré les spéculations récentes évoquant un intérêt de l’Olympique de Marseille pour le défenseur de Chelsea, les informations de Foot Mercato refroidissent l’hypothèse. Selon le média, aucune démarche concrète n’aurait été entamée par le club phocéen à l’égard de l’international français. De quoi laisser penser que Badiashile, pour l’instant, reste solidement ancré du côté de Stamford Bridge.

Badiashile veut s'imposer à Chelsea

Benoit Badiashile attire les regards au-delà de la Premier League, notamment en Italie et en Allemagne, où son profil suscite un vif intérêt. Cependant, le défenseur français, lié à Chelsea jusqu’en 2030, semble solidement ancré dans le projet londonien. Sous contrat longue durée et concentré sur sa progression avec les Blues, le joueur d’Enzo Maresca ne paraît pas enclin à changer d’horizon cet hiver. La tendance actuelle penche clairement en faveur d’une continuité avec Chelsea, où il travaille à s’imposer durablement.