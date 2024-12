Mercato - OM : De Zerbi l’appelle, il signe sans hésiter !

Thomas Bourseau

L’OM a fait peau neuve à la dernière intersaison. Roberto De Zerbi a hérité du groupe marseillais qui a bien changé depuis son intronisation au poste d’entraîneur. Geronimo Rulli a déposé ses valises à Marseille dans la foulée des JO 2024 et d’un appel du coach italien.

Roberto De Zerbi a été nommé entraîneur de l’OM le 29 juin dernier. Dès lors, le nouveau projet sportif de l’Olympique de Marseille a pris forme avec un mercato XXL de 12 recrues y compris Adrien Rabiot, Mason Greenwood ou encore Geronimo Rulli. Le portier argentin, champion du monde, a retrouvé la Ligue 1 après une pige à Montpellier (2019/2020), grâce à un coup de fil de l’entraîneur italien après lequel il n’a pas pris longtemps à se faire à l’idée de rejoindre la cité phocéenne. Un choix qu'il ne regrette pas une seconde.

«Ça a été l’une de mes meilleures décisions»

En interview pour RMC Sport, Geronimo Rulli a été invité à s’exprimer, maintenant qu’il dispose un peu de recul, sur le bilan positif de son transfert de l’Ajax Amsterdam à l’OM pour 4M€. « Chaque jour, quand je me lève, j’en parle avec ma femme et avec mon fils, même s’il n’est pas forcément à un âge de donner son opinion (sourire). Ça a été l’une de mes meilleures décisions ».

«Je n’ai pas hésité à venir et signer ici à Marseille»

Geronimo Rulli était de passage en France cet été dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024. L’appel téléphonique de Roberto De Zerbi a fait son effet et a permis à l’OM de mettre la main sur son nouveau gardien.

« Quand Roberto De Zerbi m’a appelé et contacté pendant les Jeux olympiques, je n’ai pas hésité à venir et signer ici à Marseille. Plus les jours passent, plus je me sens heureux dans ce club et dans cette ville, avec ces supporters et ces coéquipiers ».