Mercato : Transfert à 20M€, très joli coup en vue au PSG ?

Déjà actif en coulisses, le PSG prépare son mercato d'hiver et devrait se montrer actif durant le mois de janvier. Dans cette optique, plusieurs noms ont commencé à circuler, notamment pour renforcer le secteur offensif. Et l'une d'entre eux pourrait surprendre. Et pour cause, le club parisien serait disposé à lâcher 20M€ pour recruter l'international arménien Eduard Spertsyan (24 ans).

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG cherchera à se renforcer cet hiver, notamment au poste d'ailier pour concurrencer Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Et alors que le mercato ouvrira ses portes dès le 1er janvier, le club de la capitale est déjà actif en coulisses puisque plusieurs pistes circulent déjà, et certaines sont inattendues.

Le PSG prêt à lâcher 20M€ pour Eduard Spertsyan ?

En effet, selon les informations de RB Sport, le PSG s'intéresserait au milieu offensif arménien Eduard Spertsyan. Du coup de ses 24 ans, le capitaine de Krasnodar est sous contrat jusqu'en 2026, et bien Sergueï Galitski, président du club russe, n'ait pas l'intention de vendre Eduard Spertsyan, l'offre du PSG, qui serait disposé à lâcher 20M€ pour ce transfert, pourrait bien le convaincre.

Riolo annonce du mouvement cet hiver

Quoi qu'il en soit, le PSG devrait bel et bien se montrer actif cet hiver comme l'a expliqué Daniel Riolo qui a donné plusieurs informations concernant les envies du club parisien durant le mois de janvier. « Luis Enrique revient sur ce qu'il avait dit, il veut du renfort. Il se rend compte qu'il a eu tort. Notamment sur un dossier dont il ne voulait pas cet été, à savoir Victor Osimhen qui est un prix beaucoup moins élevé. L'été dernier, De Laurentiis réclamait 220M€ pour Osimhen et Kvaratskhelia. Maintenant c'est fini ce package. Et il pourrait y avoir une ouverture cet hiver, ça discute de manière assez sérieuse puisque Kolo Muani va partir, une place devant va se libérer. Il y aura probablement deux autres joueurs qui pourraient arriver. Le club vise notamment deux joueurs en Premier League », a révélé le journaliste de RMC au micro de l'After Foot.