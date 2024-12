PSG : Il annonce du lourd pour Hakimi !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Officieusement, Achraf Hakimi a prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2029. Meilleur Parisien depuis le début de la saison, le latéral droit marocain enchaîne les très bonnes performances sous les ordres de Luis Enrique. Pour le fin connaisseur du poste Christophe Jallet, le joueur de 26 ans joue désormais totalement libéré, ce qui conduit à un très haut niveau de performance.

Il est le joueur le plus utilisé par Luis Enrique cette saison. Si depuis son arrivée sur le banc du PSG en juillet 2023, l’Espagnol n’a cessé de vouloir que tous ses postes soient doublés, Achraf Hakimi demeure son unique option au poste de latéral droit en 2024-2025. Mais cela n’est clairement pas un problème pour l’international Marocain, qui enchaîne les prestations réussies à Paris.

Hakimi réalise une grosse saison au PSG

Très généreux dans l’effort, Achraf Hakimi semble disposer d’une grande capacité à enchaîner les matchs à haute intensité. Faisant assurément partie des meilleurs joueurs du PSG depuis le début de saison, le numéro 2 est très satisfait de son utilisation par Luis Enrique comme le révèle le Parisien. Pourtant, avant la réception de l’OL ce dimanche soir (20h45), le technicien espagnol a affirmé en attendre encore plus du Marocain : « Hakimi est bon mais il peut faire mieux. Encore plus. En fonction du temps de jeu des uns et des autres, vous pouvez mesurer la confiance que nous avons en tel ou tel. »

« On le voit en totale confiance avec le coach »

Interrogé par le quotidien, l’ancien du PSG (2009-2014) Christophe Jallet estime qu’Achraf Hakimi semble totalement libéré : « Il a eu une période où je le trouvais bridé, on le sentait plus en difficulté défensivement parce qu’il ne se concentrait que sur cet aspect-là du jeu et n’utilisait pas ses qualités. Désormais, on le voit en totale confiance avec le coach, avec le rôle qui lui est attribué. On va le juger sur l’aspect offensif et mentalement, il y a une forme de libération qui fait qu’avec sa puissance et sa vitesse, il récupère pas mal de coups. Même dans le un contre un, je le sens costaud, sûr de lui en fait. Il a gagné en assurance ».