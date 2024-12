PSG : Luis Enrique a transformé cette star !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a rapidement transformé le jeu du club parisien. Mais sous la houlette du coach espagnol, certains joueurs ont également progressé, comme c’est le cas pour Marquinhos. Dans le jeu avec ballon, le capitaine parisien a complètement changé de dimension. Explication.

Une chose est certaine au PSG, Luis Enrique aura réussi à faire progresser plusieurs joueurs. Achraf Hakimi, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, ou encore Bradley Barcola ont pris une nouvelle dimension sous les ordres de l’ancien coach du FC Barcelone. Mais c’est également le cas du Marquinhos, qui n’a jamais manqué de saluer le travail effectué par l’Espagnol à Paris.

Al-Khelaïfi rêve d'un retour surprise au PSG ! Un ancien joueur pourrait retrouver le Parc des Princes... 🏟️

➡️ https://t.co/fPBQpDXd7X pic.twitter.com/bD0CrFT7du — le10sport (@le10sport) December 15, 2024

Tout roule entre Marquinhos et Luis Enrique

Il y a une semaine, au micro de Téléfoot, Marquinhos prenait la défense d’un Luis Enrique apparemment fragilisé au sein du vestiaire, où des tensions existeraient : « C’est quelqu’un qui nous pousse à fond. Il est très exigeant. Il a une philosophie claire à laquelle tout le monde adhère. Tout le monde l’adore, il est très proche de ses joueurs. La relation est facile, car quand tu dis les termes, que c’est franc, on est obligés de bien s’entendre. » Les deux hommes semblent s’entendre à merveille, et avec Luis Enrique, Marquinhos a retrouvé l’entièreté de ses moyens.

Le Brésilien touche beaucoup plus de ballons

En difficulté en 2021-2022 avec un match catastrophique face au Real Madrid, Marquinhos a retrouvé de la sérénité. Et clairement, le jeu prôné par Luis Enrique lui a permis de s’affirmer un peu plus. Comme le rapporte l’Equipe ce dimanche matin, Marquinhos touche beaucoup plus de ballons, avec une moyenne de 108 ballons touchés par match en 2024-2025. La saison dernière, Marquinhos possédait une moyenne de 111 ballons touchés au même stade de la saison. Une responsabilité de plus pour le Brésilien, qui tournait à une moyenne de 70 à 87 ballons touchés seulement sous les ordres de Christophe Galtier, Mauricio Pochettino, ou encore Thomas Tuchel.