Mbappé - Neymar : Riolo vide son sac !

La période est propice aux interview vérité. Après Kylian Mbappé, c'est au tour de Neymar de prendre la parole. Ce dimanche, l'international brésilien a accordé un entretien à Marion Bartoli sur RMC. Mais Daniel Riolo n'est pas naïf. Selon le journaliste, les stars du ballon rond contrôlent de plus en plus leur communication.

Le dimanche est le jour du seigneur, mais aussi celui des interviews chocs. Après Kylian Mbappé, qui s’était longuement livré à Mouloud Achour, Neymar a pris la parole. Aujourd’hui à Al-Hilal en Arabie Saoudite, l’international brésilien est revenu sur son passage au PSG et son avenir au cours d’un échange avec Marion Bartoli. Mais cette interview, diffusée sur RMC, ne semble pas avoir convaincu Daniel Riolo.

Entre Neymar et Mbappé, Riolo a une préférence

« Je suis pressé d’entendre tous ceux qui ont tapé sur l’interview de Mbappé la semaine dernière chez Mouloud Achour nous expliquer que c’est différent, qu’il y a des joueurs qui parlent et disent des choses, que ce n’est pas de la communication et que tout n’est pas contrôlé comme d’habitude. C’est la preuve de ce que je disais, à savoir que de toute façon tout est comme ça dorénavant, que toutes les interviews se font avec pas grand-chose et qu’au final, si tu fais le bilan de toutes les interviews, tu t’aperçois que Mbappé c’était bien plus intéressant » a confié le journaliste durant l’After Foot.

« Ils contrôlent tout »

Selon lui, les stars contrôlent de plus en plus leur communication et manquent parfois de sincérité durant leurs interventions. « Messi ne parle jamais, Cristiano Ronaldo jamais. Neymar l’interview c’est très bien, très content que Marion ait fait l’interview, mais elle n’est pas plus foot que Mouloud Achour au final. Les gens choisissent à qui ils parlent, comment ils parlent, ils contrôlent tout » a déclaré Riolo sur RMC ce dimanche soir.