La grande annonce de Neymar qui veut retrouver Mbappé et le Real Madrid !

De nouveau blessé, quelques semaines seulement après son retour sur les terrains, Neymar croise les doigts pour connaître une année 2025 sans perturbation. Dans un entretien accordé à RMC, la star d’Al-Hilal a affiché l’un de ses objectifs pour la nouvelle année, disputer le Mondial des clubs. Il pourrait alors croiser son ancien compère du PSG : Kylian Mbappé.

Neymar a dû mal à voir le bout du tunnel. Victime d'une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche en octobre 2023, la star brésilienne a retrouvé le chemin des filets à la rentrée, avant de rechuter pour son deuxième match de la saison avec Al-Hilal. Le verdict est beaucoup moins lourd, avec une blessure aux ischios, mais cela perturbe un peu plus sa nouvelle aventure saoudienne. Neymar reste malgré tout ambitieux.

« J’aimerais jouer le Mondial des clubs 2025 avec Al-Hilal »

Alors que 2024 est à oublier pour lui, Neymar a de gros objectifs pour la nouvelle année. « Je veux d’abord faire une belle saison avec Al-Hilal. Je reviens d’une blessure très grave. J’ai encore un peu de temps pour retrouver mon niveau et montrer pourquoi je suis là. Ma priorité est là: bien récupérer, me développer physiquement et rejouer tout simplement. J’aimerais jouer le Mondial des clubs 2025 avec Al-Hilal, car c’est très important pour le club, a fait savoir l’ancien joueur du PSG. Évidemment que la Coupe du monde est le but pour tous les joueurs. J’ai déjà joué trois Coupes du monde, je veux évidemment faire la quatrième. Je dois être concentré sur ça, bien me préparer ici et avoir cet objectif à moyen terme après m’être remis en forme ici, dans mon club. »

Neymar face à Mbappé ?

S’il parvenait à être apte pour la Coupe du monde des clubs (15 juin – 13 juillet 2025), Neymar croiserait alors la route d’un certain Kylian Mbappé ! Al-Hilal affrontera en effet le Real Madrid en phase de groupes, en plus de rencontrer Pachuca et Salzbourg. L’occasion pour les deux anciennes stars du PSG de se revoir, alors que des tensions auraient éclaté à la fin de leur aventure commune dans la capitale. Neymar connaît également très bien le Real Madrid grâce à son passage au FC Barcelone.